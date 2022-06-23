«Мы не ругались с болельщиками». Глава РФС — о введении Fan ID в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал процедуру введения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«Мы с болельщиками не ругались. Будет жаль, если бойкот поддержат болельщики и других клубов. Нашу позицию вы знаете: принят федеральный закон. Для того, чтобы этот проект был реализован, а получение паспорта болельщика было максимально прозрачным, мы отправили ряд предложений. По кое-каким мы ещё не получили обратную связь, какие-то были уже приняты. Нужен диалог между сторонами, но для этого нужно принять соответствующие регулятивные документы. Их должны принять на следующей неделе, возможно, будет встреча с болельщиками. Надеюсь, что в рамках этого диалога удастся найти компромисс. Безусловно, в потере активной части болельщиков ничего хорошего нет. Это большая потеря – клубам важно сохранить фанатов. Но мы видим, что клубы делают ставку на привлечение семейной аудитории. Но ещё раз: ситуация сейчас находится в динамике. Мы надеемся, что компромисс будет найден», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 23 июня 2022
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