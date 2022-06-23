Новичок «Спартака» Антон Зиньковский обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, перешедший в московский клуб из «Крыльев Советов», обратился к болельщикам самарской команды.
«Крылья Советов» – клуб, в котором я заявил о себе на серьёзном уровне, клуб, который дал мне очень и очень многое. Здесь я дебютировал в Премьер-Лиге, дошёл с командой до финала Кубка России, стал лучшим ассистентом РПЛ и добился вызова в сборную. В Самаре замечательные болельщики, с которыми у нас была какая-то особенная связь. Они всегда меня поддерживали, тепло относились ко мне и давали отличную мотивацию становиться лучше. Я безумно благодарен вам, ребята, за всю ту любовь, что вы дарили мне на протяжении этих лет!
Я хочу сказать большое спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Это человек, благодаря которому «Крылья» развиваются и прогрессируют. В прошлом сезоне мы вместе добились лучшего результата за 14 лет, и это очень здорово! Я надеюсь, что «Крылья» и дальше будут двигаться только вперёд и добиваться лучших результатов.
Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб за всё, что они делали для меня, для клуба, для команды. Спасибо партнёрам по команде – парни, играть с вами в одной команде было здорово!
Это невероятно ценно и важно. Сейчас настал момент, когда я принял решение попробовать свои силы в другой команде. Это новый шаг в моей карьере спустя три года выступлений за Самару. Но этот город, эта команда навсегда останутся в моём сердце.
«Крылья», спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!» — говорится в сообщении Зиньковского, опубликованном на официальном сайте «Крыльев Советов».
- 23 июня 2022
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:31
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06