Новичок «Спартака» Антон Зиньковский обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, перешедший в московский клуб из «Крыльев Советов», обратился к болельщикам самарской команды.



«Крылья Советов» – клуб, в котором я заявил о себе на серьёзном уровне, клуб, который дал мне очень и очень многое. Здесь я дебютировал в Премьер-Лиге, дошёл с командой до финала Кубка России, стал лучшим ассистентом РПЛ и добился вызова в сборную. В Самаре замечательные болельщики, с которыми у нас была какая-то особенная связь. Они всегда меня поддерживали, тепло относились ко мне и давали отличную мотивацию становиться лучше. Я безумно благодарен вам, ребята, за всю ту любовь, что вы дарили мне на протяжении этих лет!



Я хочу сказать большое спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Это человек, благодаря которому «Крылья» развиваются и прогрессируют. В прошлом сезоне мы вместе добились лучшего результата за 14 лет, и это очень здорово! Я надеюсь, что «Крылья» и дальше будут двигаться только вперёд и добиваться лучших результатов.



Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб за всё, что они делали для меня, для клуба, для команды. Спасибо партнёрам по команде – парни, играть с вами в одной команде было здорово!



Это невероятно ценно и важно. Сейчас настал момент, когда я принял решение попробовать свои силы в другой команде. Это новый шаг в моей карьере спустя три года выступлений за Самару. Но этот город, эта команда навсегда останутся в моём сердце.



«Крылья», спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!» — говорится в сообщении Зиньковского, опубликованном на официальном сайте «Крыльев Советов».

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