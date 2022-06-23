«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Новичок будет выступать за красно-белых под 17-м номером. Добро пожаловать в «Спартак», Антон!» — написала пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. Самарский клуб в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.