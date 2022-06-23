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«Он может обыграть, отдать и забить». Кечинов — о переходе Зиньковского в «Спартак»

«Он может обыграть, отдать и забить». Кечинов — о переходе Зиньковского в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Хорошее приобретение. Очень качественный футболист, доказал это за «Крылья Советов». У них отличная команда, играли в зрелищный футбол. Антон там был одним из лидеров, вёл за собой партнёров. Игрок, который может обыграть, забить и сделать хорошую голевую передачу. Если он в «Спартаке» сможет себя проявить и играть так же, как в «Крыльях Советов», то я думаю, что это очень качественное и хорошее приобретение», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.

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