«Он может обыграть, отдать и забить». Кечинов — о переходе Зиньковского в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.
«Хорошее приобретение. Очень качественный футболист, доказал это за «Крылья Советов». У них отличная команда, играли в зрелищный футбол. Антон там был одним из лидеров, вёл за собой партнёров. Игрок, который может обыграть, забить и сделать хорошую голевую передачу. Если он в «Спартаке» сможет себя проявить и играть так же, как в «Крыльях Советов», то я думаю, что это очень качественное и хорошее приобретение», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.
- 23 июня 2022
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