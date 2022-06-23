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Агент Овечкина заявил, что решения об участии хоккеиста в игре «Динамо» — «Амкал» пока нет

Агент Овечкина заявил, что решения об участии хоккеиста в игре «Динамо» — «Амкал» пока нет
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Глеб Чистяков, агент игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал о возможном участии хоккеиста в матче «Динамо» — «Амкал».

«Не готовы ответить на ваш вопрос. Решения пока нет. Когда будет? Не знаю. Возможно, решение будет принято в последний момент», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Динамо» — «Амкал» состоится 25 июня. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Напомним, 17 июня «Динамо» назначило Славишу Йокановича на пост главного тренера команды. Бело-голубые заключили с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 в случае достижения определённых результатов.

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