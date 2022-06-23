Эррера: Месси — лучший. Он установил уникальный рекорд Лиги 1: 10 попаданий в каркас ворот

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера высказался о первом сезоне нападающего Лионеля Месси во французском клубе.



«От него требуют забивать 50 голов за сезон. Поэтому, если он их не забивает, люди начинают болтать. Не будем забывать, что Лео установил уникальный рекорд Лиги 1: он 10 раз попал в каркас ворот! Если бы он забил ещё 10 голов, мы бы говорили об очень хорошем сезоне для Лео.



Но для меня он — лучший футболист всех времён, без сомнений. Теперь я ещё больше восхищаюсь им за то, как он ведёт свою повседневную жизнь, как всегда улыбается людям.



Мбаппе может извлечь большую пользу из игры с Лео. Он доставит мяч в нужное место, и Мбаппе благодаря своей скорости окажется один на один с вратарём. В таких ситуациях он невероятно опасен», — цитирует Эрреру AS.



Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Месси сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.

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