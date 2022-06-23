Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат»
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Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В своём последнем сезоне в Москве 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.
Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин».
По итогам сезона-2021/2022 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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