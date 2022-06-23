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Роналду может заменить Левандовского в «Баварии»

Роналду может заменить Левандовского в «Баварии»
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду может перейти в «Баварию» из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает компенсировать потерю 33-летнего форварда команды Роберта Левандовского покупкой Роналду. Ранее поляк заявил, что хочет покинуть «Баварию» этим летом.

Вчера испанские СМИ сообщили, что португалец думает над уходом из «Манчестер Юнайтед» из-за «бесперспективности» проекта в борьбе за трофеи.

В сезоне-2021/2022 Роналду провёл 38 матчей в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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