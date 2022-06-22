Криштиану Роналду засомневался в том, что ему стоит оставаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду засомневался в том, что ему стоит оставаться в английском клубе. Об этом сообщает AS.
По информации источника, португальца беспокоит сложившаяся в клубе ситуация. Криштиану Роналду не хочет проводить один из своих последних сезонов на высшем уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи.
Ранее Роналду был настроен отработать свой контракт с «МЮ» до конца, даже несмотря на то, что манкунианцы не попали в Лигу чемпионов на будущий сезон. Однако теперь, как сообщается, у португальского форварда появились сомнения.
На смену его настроения повлияли переходы Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» и Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». Роналду считает, что теперь отставание «Манчестер Юнайтед» от этих клубов станет ещё более значительным.
Отмечается, что при этом 37-летний форвард надеется на то, что «МЮ» сможет как следует усилить состав в нынешнее летнее трансферное окно.
- 22 июня 2022
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