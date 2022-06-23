Вратарь сборной Англии Ник Поуп стал игроком «Ньюкасла»
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Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп перешёл в «Ньюкасл». Об этом сообщает пресс-служба «сорок».
Контракт заключён до 2026 года. Сделка оценивается примерно в € 12 млн. На прошлой неделе сообщалось, что Поуп интересен главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау. Голкипер сборной Англии являлся одной из приоритетных целей «сорок» на вратарскую позицию. В прошлом сезоне чаще всего из вратарей «Ньюкасла» на поле появлялся Мартин Дубравка.
Ник Поуп провёл восемь матчей за сборную Англии, пропустив один мяч. В минувшем сезоне у вратаря 36 матчей за «Бёрнли» с девятью сухими играми. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
Ник Поуп перешёл в «Бёрнли» из клуба «Чарльтон Атлетик» в 2016 году за € 750 тыс.
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