Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Англии Ник Поуп стал игроком «Ньюкасла»

Вратарь сборной Англии Ник Поуп стал игроком «Ньюкасла»
Комментарии

Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп перешёл в «Ньюкасл». Об этом сообщает пресс-служба «сорок».

Контракт заключён до 2026 года. Сделка оценивается примерно в € 12 млн. На прошлой неделе сообщалось, что Поуп интересен главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау. Голкипер сборной Англии являлся одной из приоритетных целей «сорок» на вратарскую позицию. В прошлом сезоне чаще всего из вратарей «Ньюкасла» на поле появлялся Мартин Дубравка.

Ник Поуп провёл восемь матчей за сборную Англии, пропустив один мяч. В минувшем сезоне у вратаря 36 матчей за «Бёрнли» с девятью сухими играми. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.

Ник Поуп перешёл в «Бёрнли» из клуба «Чарльтон Атлетик» в 2016 году за € 750 тыс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022