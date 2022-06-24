Президент «Анжи» Кадиев: я продавал свои квартиры, чтобы поддерживать клуб

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о мерах, на которые он шёл для спасения махачкалинского клуба. Он руководил командой с 2016 года.
«У меня заложена земля для налоговых структур и для судебных приставов. Да, заложено 16 гектаров земли. Конечно, это своя земля. А что, я чужую отдам? Я же свои квартиры продал, чтобы поддержать команду. Каждый год во второй лиге содержание команды обходится порядка 30–33 млн рублей.
Её же никто не содержал. Конечно, мне помогали мои близкие друзья, я брал деньги взаймы, или кто-то приходил, помогал. Это мой близкий круг, три-четыре человека. Они всегда со мной. У меня друзей на один день не бывает», — цитирует Кадиева «Матч ТВ».
В 2003 году Кадиев создал в Хасавюрте (Дагестан) футбольный класс в интернате с целью развивать спорт в республике. В 2015 году он открыто заявил о желании возродить бренд «Динамо» (Махачкала).
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