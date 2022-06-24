Джикия прокомментировал переход Рыбуса и Зиньковского в «Спартак»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходах Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского в клуб.
«Рыбуса знаю давно, он все-таки долгое время играет в России. Знаю его по сборной Польши тоже. Качественный и опытный футболист. Что касается Зиньковского, пересекался с ним в сборной. Понятно, что знаю его и по Самаре. Тоже качественный хороший игрок. Сейчас можно много говорить, но будет все показывать поле. Всем новичкам удачи! Как и нам в целом всем! Давайте работать, а там посмотрим», — сказал Джикия в интервью клубному каналу «Спартака».
Ранее Рыбус выступал за московский «Локомотив», который покинул летом этого года. Зиньковский, в свою очередь, перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».
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