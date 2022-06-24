«Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по Левандовскому

Мюнхенская «Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по своему польскому форварду Роберту Левандовскому, сообщает The Telegraph.



Как сообщает источник, каталонский клуб направил новое предложение немцам в размере € 35 млн плюс бонусы. Но мюнхенцы отказали. Они хотят за трансфер чистых € 40 млн.



Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной», но не способность испанской команды выплатить за игрока требуемую сумму, может повлиять на его возможный переход в «ПСЖ».



30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.