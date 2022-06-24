Эррера объяснил, почему «ПСЖ» так и не выиграл Лигу чемпионов

Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал, почему клуб до сих пор не выиграл Лигу чемпионов.
«Потому что два года назад мы упустили много моментов в матче с «Баварией», который был в Лиссабоне. В той игре мы должны были побеждать. В этом сезоне мы превосходили мадридский «Реал» на протяжении 160 минут, но затем им хватило 20 минут, чтобы победить нашу команду. Это футбол. Вот почему нам это так нравится. Я не умаляю заслуг Мадрида, потому что реальность такова, что у них есть что-то особенное, и они это показали. Нужно снять шляпу перед этим духом преодоления невзгод. Но возвращаясь к нам, я думаю, что мы были лучше в том противостоянии», — приводит слова Эрреры As.
В минувшем сезоне парижане дошли до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступили «Реалу» (2:3).
- 24 июня 2022
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