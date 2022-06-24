Пессина может покинуть «Аталанту». На итальянца претендуют два клуба

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В услугах итальянца заинтересована «Монца», где он начинал (2007-2015) свою футбольную карьеру. Второй клуб — это «Верона», за которую он выступал на правах аренды в сезоне-2019/2020. Примечательно, что тогда командой также руководил Иван Юрич, так что футболисту будет легче адаптироваться.

В 2015 году перешёл в «Милан», откуда уходил в аренды в «Лечче», «Катанию» и «Комо». 7 июля 2017 года Пессина подписал контракт с «Аталантой», но 25 августа был отдан в аренду в клуб «Специя». 26 августа 2019 был арендован командой «Эллас Верона» с правом выкупа. 10 февраля 2021 года Пессина забил 2 гола в второй полуфинальной игре Кубка Италии против «Наполи» (3:1), тем самым помог клубу из Бергамо выйти в финал турнира.