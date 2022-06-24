«Ради хорошего кадра». Пресс-атташе «Уфы» примотал камеру к голове для съёмки тренировки

Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный был вынужден прикрепить камеру к голове, чтобы снять момент пробежки футболистов башкирской команды на тренировке. Видео эпизода опубликовано в телеграм-канале клуба.

Права на видео принадлежат телеграм-каналу «Уфы».

«Чего только не сделаешь ради хорошего кадра», — подписано видео.

По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне — Первая лига), проиграв в стыковых матчах «Оренбургу». Подопечные Сергея Томарова (и.о. главного тренера) сыграют во втором по значимости российском дивизионе впервые с сезона-2013/2014.

«Уфа» проводит подготовку к сезону в Первой лиге (бывшая ФНЛ) в Аше (Челябинская область). В первом туре башкирская команда встретится на выезде с краснодарской «Кубанью».

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