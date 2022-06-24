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Пресс-атташе «Динамо»: думаю, к концу дня сообщим, сыграет ли Овечкин против «Амкала»

Пресс-атташе «Динамо»: думаю, к концу дня сообщим, сыграет ли Овечкин против «Амкала»
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Пресс-атташе московского футбольного клуба «Динамо» Полина Лысенко дала комментарий по поводу информации о том, что знаменитый хоккеист Александр Овечкин сыграет против команды блогеров «Амкал» на выходных.

«Пока эта информация обсуждается в клубе, возможность, но сегодня, я думаю, мы более точно сможем вам сообщить к концу дня. Я знаю, что Александр давно мечтает сыграть за футбольное «Динамо», – сказала Лысенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч «Динамо» с «Амкалом» состоится 25 июня. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Александр Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». Он играл за московскую команду до 2005 года, после чего присоединился к «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги, где выступает до сих пор.

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