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Йоканович вызвал на тренировки «Динамо» трёх молодых футболистов

Йоканович вызвал на тренировки «Динамо» трёх молодых футболистов
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович вызвал в своё расположение трёх футболистов второй команды динамовцев. Речь идёт о защитнике Руслане Шагиахметове, а также полузащитниках Иване Зазвонкине и Дмитрии Бегуне. Вместе с основной командой они готовятся к товарищескому матчу с «Амкалом», который состоится завтра, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Отмечается, что к тренировкам также приступили полузащитники Владислав Карапузов («Ахмат») и Лука Гагнидзе («Урал»), а также форвард Николай Комличенко («Ростов»), проведшие сезон-2021/2022 в арендах. Ранее в клубе сообщили, что предстоящий товарищеский матч пропустят Гильермо Варела и Себастьян Шиманьски, получившие дополнительные дни отдыха из-за участия в матчах национальных команд.

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