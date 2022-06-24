Эджуке: план на сезон – всё время становиться лучше
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Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о планах на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги. Кроме того, хавбек поделился мнением о работе с новым главным тренером клуба Владимиром Федотовым. Также футболист рассказал о том, как он провёл отпуск, который прошёл на его родине.
«Был дома с семьёй и друзьями. Отдохнул, вернулся свежим и готов тренироваться. Я скучал по многим людям. Сейчас я вернулся и всё в порядке. Скучал по всем, мы же команда.
Успел ли пообщаться с новым главным тренером? Пока просто поприветствовали друг друга. Думаю, когда пойдут тренировки, мы поговорим и обменяемся мнениями. Какие планы на сезон? Все время становиться лучше», — сказал Эджуке в интервью для клубной пресс-службы.
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