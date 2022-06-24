В «Динамо» прокомментировали бойкот фанатами клуба предстоящих матчей РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему введения «паспорта болельщика» (Fan ID) и бойкота фанатами клуба матчей команды в чемпионате России.

Мы проводили встречу с фанатским активом. На «Динамо» ходит зритель, посещаемость растёт, мы хотим продолжать этот тренд. До марта 2023 года есть время посмотреть, как карта болельщиков будет запускаться на других стадионах. У фанатов будет время оформить её, мы сможем протестировать и понять, что делать, если будут отказы. Есть время для подготовки. Мы призываем наших болельщиков понять эту ситуацию. Клуб будет делать всё, чтобы всё было максимально комфортно. Надеемся, что фанаты смогут продолжать ходить на стадион, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранение объединение активных болельщиков московской команды заявило о бойкоте предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за введения Fan ID. Фанаты также будут бойкотировать любые соревнования, где потребуется использование «паспорта болельщика».

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