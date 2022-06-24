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Главный тренер «Динамо» Йоканович высказался о решении фанатов бойкотировать игры клуба

Главный тренер «Динамо» Йоканович высказался о решении фанатов бойкотировать игры клуба
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Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о поведении болельщиков клуба, которые приняли решение бойкотировать предстоящие матчи клуба в Российской Премьер-Лиге. Такая ситуация была вызвана тем, что на домашнем стадионе бело-голубых появится Fan ID.

«Наш клуб и менеджмент найдут решение вопроса бойкота фанатов. Мы должны следовать правилам. Важно создать условия, чтобы болельщики могли приходить на стадион. Мы играем для них, чтобы их радовать. Убеждён, что сможем найти решение ситуации. Я бы хотел, чтобы они имели возможность приходить на стадион», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» нынешним летом. На этом посту он заменил немецкого специалиста Сандро Шварца.

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