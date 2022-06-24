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Главный тренер «Динамо» рассказал, на какой позиции сыграет Овечкин в матче с «Амкалом»

Главный тренер «Динамо» рассказал, на какой позиции сыграет Овечкин в матче с «Амкалом»
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Новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о том, как именно он будет использовать российского хоккеиста Александра Овечкина во время выставочного матча с «Амкалом». Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» проведёт эту встречу в составе бело-голубых.

«С Овечкиным пока не было разговора, но, думаю, он сыграет. Александр — великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов. Будет странно ставить его защитником или вратарём. Постараюсь максимально мотивировать команду на завтра, все сыграют по 45 минут», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Александр Овечкин является болельщиком московского «Динамо». 25 июня он сыграет в составе клуба с «Амкалом».

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