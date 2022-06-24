Йоканович вспомнил встречу с Карпиным в Дохе

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что встречался с наставником сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным во время одних из сборов в Дохе (Катар).
«Я работал в разных частях мира, играл в еврокубках, будучи футболистом. В Питере играл против России, там я даже забил. Я много общаюсь с болельщиками. Будучи тренером «Партизана», я часто с ними общался, это часть футбола. Одна из задач — радовать их своей игрой, находиться в контакте и сотрудничать с ними.
С Карпиным встречался в Дохе во время сборов. Во времена футбольной карьеры играл против него и Онопко. Конечно, я их знаю», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 53-летний Йоканович тренирует «Динамо» с 17 июня. Его первым матчем во главе московской команды станет товарищеская игра с «Амкалом» 25 июня. Встреча пройдёт на домашней арене «Динамо» «ВТБ Арене». Ранее стало известно, что за динамовцев сыграет российский хоккеист Александр Овечкин, подписавший для этого одноматчевый контракт с командой.
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- 24 июня 2022
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