Тренер «Челси» Эмма Хейз получила Орден Британской империи за вклад в развитие футбола

Англичанка Эмма Хейз, возглавляющая женский состав «Челси», была награждена Орденом Британской империи, церемония вручения прошла в Букингемском дворце.



«Получить награду от Герцога Кембриджского — большая честь для меня и моей семьи. Было очень здорово поговорить с ним о женском футболе, Кубке Англии и предстоящем Евро», — прокомментировала Хейз.



«С тех пор как Эмма присоединилась к нам более 10 лет назад, она не только изменила женскую команду «Челси», но и проложила дорогу к футболу для многих молодых девушек в нашей стране. Приятно видеть, что самоотверженность Эммы как на поле, так и за его пределами получает признание», — поздравил тренера председатель правления «Челси» Брюс Бак.



Хейз возглавила «Челси» в 2012 году. Лондонский клуб — чемпион английской Суперлиги по футболу в сезоне-2021/2022, а также обладатель Кубка Англии. Эмма Хейз стала лучшим тренером в женском футболе 2021 года по версии ФИФА и была признана лучшим тренером сезона в английской Суперлиге.

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