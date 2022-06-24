«Ювентус» объявил о переходе лучшей футболистки Исландии в свою женскую команду
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Исландская футболистка Сара Бьорк Гуннарсдоттир пополнила состав женской команды «Ювентуса», информирует официальный сайт туринского клуба.
Сара официально станет частью женской команды «Ювентуса» уже 1 июля. Её контракт с туринским клубом будет рассчитан на два года.
«Добро пожаловать, Сара, нам не терпится увидеть тебя на поле!» — написала пресс-служба туринского «Ювентуса».
Стоит отметить, что Сара Бьорк Гуннарсдоттир семь раз признавалась лучшей футболисткой года в Исландии. Примечательно, что она завоевала шесть подобных титулов подряд. Кроме того, Сара дважды была признана спортсменом года в своей стране. В составе женской сборной Исландии девушка успела провести 130 матчей во всех турнирах.
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