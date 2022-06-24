Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о трансфере Сарвели из «Крыльев Советов»

«Сочи» объявил о трансфере Сарвели из «Крыльев Советов»
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. В составе сочинцев футболист будет выступать под 11-м номером.

«Добро пожаловать в Сочи, Владислав!» — написала клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн. Владислав Сарвели является воспитанником академии «Чертаново».

Ранее СМИ сообщали, что Сарвели будет получать в «Сочи» € 500 тыс. в год. Владислав призван заменить в стане сочинцев форварда Матео Кассьерру, который близок к переходу в «Зенит».

Как же жаль самую прогрессивную команду России. Её просто разбирают на глазах! Как же жаль самую прогрессивную команду России. Её просто разбирают на глазах!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022