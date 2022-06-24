«Сочи» объявил о трансфере Сарвели из «Крыльев Советов»

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. В составе сочинцев футболист будет выступать под 11-м номером.

«Добро пожаловать в Сочи, Владислав!» — написала клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн. Владислав Сарвели является воспитанником академии «Чертаново».

Ранее СМИ сообщали, что Сарвели будет получать в «Сочи» € 500 тыс. в год. Владислав призван заменить в стане сочинцев форварда Матео Кассьерру, который близок к переходу в «Зенит».