Самедов: Погребняк был отличным игроком для нашей страны

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий сборной России Павел Погребняк завершил карьеру игрока.

«У Погребняка была очень хорошая карьера. Паша был отличным игроком для нашей страны и оставил большой след в истории отечественного футбола», — цитирует Самедова Metaratings.

Напомним, по ходу карьеры Павел Погребняк выступал за московский «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал». В завершившемся сезоне форвард был заявлен за екатеринбургскую команду, однако не провёл за «шмелей» ни одного официального матча, при этом в товарищеских турнирах появлялся на поле.

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