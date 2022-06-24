Футболист «Манчестер Юнайтед» опубликовал фото с Месси и поставил смайл «величайший»
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Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо опубликовал фото с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси в своей социальной сети. Футболисты сфотографировались в стане национальной команды.
17-летний форвард опубликовал пост в связи с тем, что Месси сегодня исполнилось 35 лет. В «сториз» Гарначо поделился своей фотографией с легендой «Барселоны» с эмодзи козла. Эмодзи козла часто используются для обозначения аббревиатуры GOAT (Величайший всех времён) в спортивном мире. Гарначо познакомился с Лионелем во время выступления за сборную Аргентины в начале этого года.
В составе манкунианцев выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, которого часто сравнивают с Месси по уровню величия.
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