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Источник: Галтье точно возглавит «ПСЖ», «Ницца» получит меньше € 10 млн

Источник: Галтье точно возглавит «ПСЖ», «Ницца» получит меньше € 10 млн
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В скором времени главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье возглавит «ПСЖ», которым сейчас руководит Маурисио Почеттино. На данный момент сделка о переходе француза в парижскую команду фактически завершена. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Галтье точно возглавит парижан. Для объявления Кристофа в качестве босса команды руководству столичного коллектива надо договориться с Почеттино о расторжении контракта. Переход Галтье обойдётся парижанам меньше чем в € 10 млн. Пока что президиум «ПСЖ» улаживает с аргентинцем все условия увольнения.

Галтье может начать управление командой на первой тренировке после отпуска, которая состоится 4 июля.

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