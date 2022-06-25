Зиеш изъявил желание покинуть «Челси»

Марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики, сообщает Footbal Italia.

По сведениям источника, футболист недоволен своим нынешним положением в клубе и поручил своим агентам найти ему новую команду. В частности, его услуги были предложены «Милану», переговоры с которым уже ведутся.

Ранее сообщалось, что «Челси» не прочь расстаться с целым рядом своих футболистов, в том числе и с Зиешем.

Хаким выступает за лондонский клуб с июля 2020 года, куда перешёл из амстердамского «Аякса» за € 40 млн. В завершившемся сезоне Зиеш провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 28 млн.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?