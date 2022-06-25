Корниленко — о Глушенкове: «Крылья» получили качественного и перспективного форварда

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал заключение полноценного контракта с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым, а также рассказал о сильных сторонах 22-летнего футболиста.



«Максим не нуждается в представлении – в прошлом сезоне он продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение. «Крылья» получили качественного и перспективного нападающего, прекрасно знакомого с требованиями тренерского штаба, а Максим – команду, в которой ему доверяют. Хочу пожелать Максиму успехов – я уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарской команды.

Глушенков заключил с «Крыльями Советов» соглашение, рассчитанное на три года. Ранее футболист выступал за самарскую команду на правах аренды.