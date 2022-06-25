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Защитник московской «Родины» перешёл в «Аланию»

Защитник московской «Родины» перешёл в «Аланию»
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Защитник московской «Родины» Александр Коротков перешёл во владикавказскую «Аланию», сообщается на сайте осетинского клуба.

Коротков присоединился к владикавказцам на правах свободного агента. 22-летний футболист подписал четырёхлетний контракт с «Аланией».

Коротков является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Из академии сине-бело-голубых защитник перебрался в «Родину», из которой на правах аренды перешёл в «Велес».

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Коротков сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, которая теперь называется Первой лигой.

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