«Чёрт, старик, мы тут из-за меня. Я должен играть». Родриго — Анчелотти во время финала ЛЧ

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал о споре с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти во время финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).



«Это была сложная игра для меня, потому что после всего, что я сделал в полуфинале, я умирал от желания выйти на поле. Уверен, что если бы я вышел на подольше, то забил бы гол. У меня было такое чувство.



Я умирал от желания выйти, даже в конце игры я начал ругаться с Анчелотти: «Я должен играть, я должен играть». Он сказал: «Не волнуйся, я тебя выпущу».



Не уверен, какая это была минута, но это был конец игры. Я сказал Анчелотти: «Профессор, я не буду играть? Он сказал: «Тише, мы должны закрыться» — потому что счёт был 1:0, и он хотел немного закрыться.



Тогда я сказал: «Чёрт возьми, старик, мы здесь из-за меня, верно? Я должен играть». Он сказал: «Нет, успокойся, ты будешь играть». Потом он выпустил меня в конце. Но только титул имеет значение. И, конечно, история была написана в полуфинале, я очень рад этому», — цитирует Родриго Mundo Deportivo.



Напомним, 21-летний бразилец появился на поле на 90+3-й минуте. Форвард заменил своего соотечественника Винисиуса Жуниора.