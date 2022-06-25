Все результативные действия Садио Мане в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». Видео
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Появилась видеоподборка всех результативных действий сенегальского нападающего Садио Мане за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Этим летом звёздный форвард мерсисайдцев перешёл в мюнхенскую «Баварию».
Все результативные действия Садио Мане в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»:
Напомним, Садио Мане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт до лета 2025 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, согласно сведениям СМИ, сумма трансфера 30-летнего сенегальца в стан чемпиона Германии составила € 40 млн.
Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане провёл 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач.
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