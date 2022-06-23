«Бавария» получила потрясающего человека. Видели, что Мане сделал в Африке?

Сейчас о Садио Мане говорят в контексте перехода в «Баварию». Нападающий заключил контракт до 2025 года. «Ливерпуль» получит € 32 млн, а ещё € 9 млн – возможный бонус за результаты. Футболист уже позирует с майкой нового клуба и даёт свои первые интервью в Мюнхене. На фоне трансфера остаётся незамеченной деятельность Мане в его родном городе Бамбали. Хотя это, скорее, даже не город, а деревня, в которой проживают около 2000 человек.

Мане потратил более £ 700 тысяч на инфраструктуру в месте своего рождения. Самым дорогим объектом стала больница за £ 455 тысяч, которая обслуживает 34 деревни в окрестностях. Дело в том, что когда Мане было семь лет, то его отец скончался из-за болезни.

Мане на открытии больницы в Сенегале Фото: Из личного архива Садио Мане

«Я играл в футбол, когда мне сообщили эту новость, и не мог поверить. Думал, что это шутка. Перед тем, как он скончался, отец несколько недель страдал от болезни. Мы воспользовались традиционной медициной, и она помогла ему успокоиться на три или четыре месяца. Когда он умер, это сильно повлияло на меня и остальных членов семьи», – рассказывал Мане в интервью Тhe Guardian. Когда отец Мане болел, то в деревне не было больницы. Теперь она появилась – нападающий оплатил и строительство здания, и медицинское оборудование.



В Бамбали появилось и много других объектов: почтовый офис, школа, мечеть и заправка для автомобилей. Её Мане открыл лично на прошлой неделе. Кроме того, в деревне установили вышку с интернетом 4G.

Мане на новой автомобильной заправке Фото: Из личного архива Садио Мане

На прошлой неделе Мане ещё поиграл в футбол с друзьями детства и известными футболистами: Паписсом Сиссе, Эль Хаджи Диуфом и Мбайе Дианем. Игра проходила под дождём, и поле оказалось скользким. При этом зрители всё равно заполнили небольшие трибуны, а Мане поиграл за обе команды.

Это, кстати, было рискованно накануне медобследования в Мюнхене. На таком покрытии можно было получить повреждение, и трансфер в «Баварию» тогда бы сорвался. После этой игры Мане объявил, что в Бамбали построят новое поле.

А ещё Мане помогает нуждающимся в Бамбали деньгами и одеждой. Плюс мотивирует местных детей хорошо учиться. Подростки с лучшей успеваемостью получили премии в £ 350 и новые ноутбуки.

Дети в Сенегале с премиями от Мане Фото: Из личного архива Садио Мане

Мане считается главным спортсменом Сенегала на сегодня. Он рекламирует разную продукцию, и именно его лицо можно встретить на плакате, выходя из аэропорта Дакара (столицы Сенегала). В 2022 году сборная Сенегала впервые выиграла Кубок Африки. Статус Мане поднялся до уровня национального героя. Во многом поэтому появилась фраза Мане о том, что он учитывает желание сенегальцев по его трансферу. Эти слова стали настолько обсуждаемы, что Садио пришлось объясняться.

О том, почему Мане столько вкладывает в развитие деревни, он рассказал в интервью TeleDakar:



«Зачем мне десять «Феррари», 20 часов с бриллиантами и два самолета бизнес-джет? Что это дало бы миру? Я голодал, работал в поле, играл босиком и пропускал школу. Теперь я могу помогать людям. Предпочитаю строить школы и давать беднякам еду и одежду. Я построил школы и стадион. Мы обеспечиваем одеждой, обувью и едой людей, живущих в условиях крайней нищеты. Кроме того, я даю € 70 в месяц всем людям из очень бедного сенегальского региона. Мне не нужно демонстрировать роскошные автомобили, шикарные дома, поездки и даже самолёты. Я предпочитаю, чтобы мой народ получил немного из того, что жизнь дала мне», – объяснил новичок «Баварии».