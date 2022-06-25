Экс-тренер «Динамо» Новиков: было ясно, что Овечкин забьёт. Это же шоу, а не игра
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о том, что российский хоккеист Александр Овечкин забил гол за футбольный клуб.
«А что здесь удивительного? Ничего удивительного нет, потому что это шоу, а не игра. Было ясно, что Овечкин забьёт. Для меня ничего удивительного в его голе нет. Это шоу, народ должен получить удовольствие. Для меня удивительно только то, что один пока что забил», — сказал Кирилл Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» играет с «Амкалом». Александр Овечкин вышел на поле в стартовом составе в качестве капитана. Он забил единственный гол в первом тайме.
Новость по темеАлександр Овечкин забил гол за «Динамо» в ворота «Амкала»
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