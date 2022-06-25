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Мостовой — о голе Овечкина: любое появление Сани — событие, хотя он любил играть в воротах

Мостовой — о голе Овечкина: любое появление Сани — событие, хотя он любил играть в воротах
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал забитый гол российского хоккеиста Александра Овечкина. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0).

«Это здорово. Как я помню, Саня любил в воротах играть. Любое появление Александра — это уже событие. Овечкин один из лучших хоккеистов современности, поэтому это интересно. Ещё интереснее, когда он выходит и забивает», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Овечкин выводил московское «Динамо» в статусе капитана. Он провёл на поле 11 минут и успел забить один гол. Сразу после взятия ворот российский хоккеист покинул поле.

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