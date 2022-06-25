Тренер «Сочи»: Кассьерра? Не хочу отвечать. Наше дело — играть без него

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин признался, что не горит желанием обсуждать потенциальный уход из команды колумбийского нападающего Матео Кассьерры. Также Гаранин высказался о возвращении в стан сочинцев полузащитника Кристиана Нобоа, которого РФС признал лучшим футболистом России в сезоне-2021/2022.

«Кассьерра? Не хочу отвечать. Мы работаем с теми, кто есть. Будет он в «Зените» или в Европе – я не знаю. Наше дело — играть без него. Мы живём нашей командой.



Нобоа вернулся к нам два дня назад. Какое-то время потребуется на адаптацию и на то, чтобы набрать форму. Мы не сомневаемся в его качествах. Для нас важно иметь хороших и сильных футболистов», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.