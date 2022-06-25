Лещук: медиафутбол — пародия на футбол, но шоу крутое

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как относится к медиафутболу, назвав его «пародией на футбол».

«Медиафутбол считаю пародией на футбол, но это крутое шоу. «Амкал» добился того, чтобы сыграть на стадионе РПЛ с профессиональной командой», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом». Команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил российский хоккеист Александр Овечкин. Затем дублем отметился нападающий Константин Тюкавин. По голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.