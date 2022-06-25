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Мешков — о разговорах с Галицким: общался корректно, слушал и слышал доводы

Мешков — о разговорах с Галицким: общался корректно, слушал и слышал доводы
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Футбольный судья Виталий Мешков рассказал, что общался с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. Арбитр отметил, что руководитель вёл себя максимально корректно и уважительно. Кроме того, судья вспомнил и о разговоре с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«С крайностями не встречался. Выделю два диалога с Сергеем Галицким, пожелал бы всем судьям пройти такое — полемику с большим футбольным деятелем и воспитанным человеком, уважительно относящимся к собеседнику даже в сложном эмоциональном состоянии. Естественно, он приходил не поздравить судей с хорошей работой, но общался корректно, слушал и слышал доводы. Для меня это был определённый личностный рост.

С Карпиным получился более эмоциональный разговор, он сам по себе более горяч. Дискуссия профессионалов, в которой судья как управленец обязан выглядеть достойно, — хорошая школа. Мы работаем с живыми людьми, и, если не забиваемся в угол, общаясь с сильными мира сего, это определённая марка качества», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».

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