Полузащитник «Зенита» Кравцов — о пенальти: сразу выбрал точку, сильно ударил, и всё

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился мнением о победе в матче предсезонного турнира с «Сочи». Соперники не смогли выявить победителя по итогам основного времени – 1:1. А в серии пенальти удачнее использовали свои попытки футболисты клуба из Санкт-Петербурга – 4:2.
«Игра складывалась неплохо. Думаю, болельщикам было интересно. Конечно, серия пенальти — зрелище для них. Рад, что победили. Нам назвали порядок и спросили — готов? Я ответил — да, готов. Сразу выбрал точку, сильно ударил, и всё.
Родители были и на прошлой игре, и сегодня. Сейчас их ещё не видел, но после первой игры поздравили, но сказали, что нужно забивать голы. Всё прекрасно! Бразильцы — весёлые, шутки-прибаутки. Со всеми общаемся, коллектив прекрасный. Конечно, вместе полегче, когда много молодых. У Данилы Козлова есть хорошие качества, скоро тоже будет выходить», — цитирует Кравцова пресс-служба «Зенита».
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