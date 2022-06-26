Вячеслав Грулёв стал отцом

В семье вингера московского «Динамо» Вячеслава Грулёва пополнение – у него родилась дочь, сообщил клуб в официальном телеграм-канале. Девочку назвали Мирославой.



«Груля — отец! Сегодня у Славы родилась дочка! Поздравляем молодого папу с этим радостным событием, желаем крепкого здоровья маме и маленькой Мирославе!» – таким поздравительным текстом сопроводили важное событие в жизни Грулёва клубные медиа.



Отметим, что именно с этим связано неучастие Вячеслава Грулёва в товарищеском матче с «Амкалом», который состоялся вечером 25 июня на «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счётом 5:0. Голами отметились хоккеист Александр Овечкин, а также Константин Тюкавин (дубль), Николай Комличенко (с пенальти) и Ярослав Гладышев. За исключением Овечкина, тренерский штаб «Динамо» задействовал в игре 22 футболиста.