Источник: «Зенит» согласовал условия аренды Ивана и Густаво Мантуана из «Коринтианса»

Санкт-петербургский «Зенит» достиг соглашения с «Коринтиансом» об аренде голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана, сообщает Globo Esporte.
По сведениям источника, вчера, 25 июня, с агентством Eleenko Sports, представляющим интересы Ивана и Мантуана, в Бразилии были согласованы окончательные условия аренды футболистов в «Зенит». Срок аренды составит один год. В обратную аренду в «Коринтианс» отправится форвард «Зенита» Юри Алберто. Мантуан и Иван будут отпущены из «Коринтианса» 13 июля, после 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Источник также сообщает, что соглашение об аренде с Густаво Мантуаном будет предусматривать первоочередное право выкупа «Зенитом» контракта футболиста за фиксированную сумму в размере € 10 млн.
Примечательно, что агентство Eleenko Sports представляет также интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
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