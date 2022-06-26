«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «РБ Лейпциг»

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Об этом сообщает Get French Football News.
По информации источника, лондонский клуб впечатлила игра 20-летнего хорвата в своём первом сезоне в Бундеслиге после перехода из загребского «Динамо» за € 19 млн.
Центральный защитник, который также может играть на позиции левого защитника, за свою карьеру провёл десять матчей за сборную Хорватии, забив один гол, а также сыграл 46 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне за «РБ Лейпциг», забив два гола и сделав две результативные передачи.
Гвардиол может похвастаться солидным европейским опытом для такого молодого игрока, сыграв во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов в минувшем сезоне, а также играя в Лиге Европы как за немецкую команду, так и за «Динамо» из Загреба.
Однако контракт игрока рассчитан до 2026 года, а это означает, что команде Бундеслиги нет необходимости продавать защитника в нынешнее летнее трансферное окно.
- 26 июня 2022
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