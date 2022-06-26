Игроки «Баварии» сомневаются в Левандовском после заявлений поляка в СМИ

Футболисты «Баварии» сомневаются в необходимости сохранения в составе нападающего Роберта Левандовского. Игроки мюнхенской команды не уверены, что удастся восстановить доверие и командные дух с польским форвардом, который позволил себе ряд громких высказываний в СМИ, информирует Abendzeitung.
Напомним, около месяца назад Левандовски публично заявил, что его эпоха в «Баварии» подошла к концу. Поляк, не стесняясь острых формулировок, сообщил о своём неприкрытом намерении покинуть клуб. Однако позже представители «Баварии» сообщили, что провели с Левандовским беседу по поводу его выступлений в СМИ. После этого Роберт не делал никаких публичных заявлений, а руководство мюнхенцев сообщало о желании сотрудничать с Робертом как минимум до следующего лета, когда у игрока истечёт контракт с клубом.
В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач.
- 26 июня 2022
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