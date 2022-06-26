Горшков прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал продление своего контракта с самарским клубом до лета 2025 года, а также высказался по поводу летних сборов команды в текущее межсезонье. По словам Горшкова, проводить летние сборы в России, а не за границей, это интересный новый опыт.

«Мы постепенно набираем форму. Первые дни была беговая работа, у нас двухразовые тренировки. Постепенно набираем форму, думаю, что к старту чемпионата мы будем полностью готовы.

Непривычно ли проводить сборы в России? На самом деле, это интересно. Это новый опыт. Плюс, недалеко от Самары. После окончания сборов уже через пару часов мы будем дома. Условия хорошие, поле замечательное, всем очень довольны.

Готов ли взять на себя роль лидера после ухода Зиньковского и Сарвели? Амбиции, конечно, есть. Но если я скажу, что я хочу быть лидером – это будут пустые слова. Нужно доказывать на поле. Такие заявления я делать не хочу. Поэтому будем смотреть на поле.

Как шли переговоры о продлении контракта? Быстро согласился, переговоры прошли легко. Мне очень нравится в «Крыльях». Это команда многое дала мне. Понимаю, что несколько лидеров покинули нашу команду, но мне хотелось остаться именно здесь», — приводит слова Горшкова официальный сайт «Крыльев Советов».