Эррера: я думал, что у Неймара уже есть «Золотой мяч»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера высказался о партнёре по команде – Неймаре. По словам испанца, он думал, что у Неймара уже есть «Золотой мяч». Также Эррера призвал не исключать вероятность того, что бразилец всё ещё может получить престижную личную награду.

«Я хорошо дружу с Неймаром. Он отличный партнёр по команде, а по футбольным качествам он точно входит в пятёрку лучших в мире. Играть с ним – это счастье.

Я думал, что у него уже есть «Золотой мяч». Но пока что не стоит исключать возможности, что он будет у Неймара», — приводит слова Эрреры AS.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года.