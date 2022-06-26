«Ювентус» — главный претендент на подписание лидера «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в скором времени может пополнить состав туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, игрок сборной Италии сообщил руководству римского клуба, что хочет выступать в чемпионате Италии в случае трансфера из столичного клуба. Сообщается, что, таким образом, «Ювентус» стал главным претендентом на подписание Николо Дзаньоло.

Также итальянским полузащитником интересуется «Милан», однако его шансы на приобретение Дзаньоло выглядят не такими предпочтительными, как шансы на трансфер игрока в туринский клуб.

Напомним, Николо Дзаньоло в минувшем сезоне стал победителем Лиги конференций в составе «Ромы». Римский клуб одолел в финальном матче нидерландский «Фейеноорд» со счётом 1:0, а итальянский полузащитник стал автором победного гола в матче.