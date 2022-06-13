Салах: в финале ЛЧ имел два-три хороших шанса забить, но Куртуа совершал невероятные сейвы

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался о поражении в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (0:1).



«Мы заслужили победу, у нас было больше опасных моментов в финальном матче. Я имел два или три хороших шанса забить, но Тибо Куртуа каждый раз совершал невероятные сейвы. Это его работа, «Реал» приобрёл его для этого. Он получил награду лучшего игрока встречи. Это был его вечер», — приводит слова Салаха L'Equipe.



Напомним, победа в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 стала 14-й для «Реала» и пятой за последние 10 лет. «Ливерпуль» выигрывал турнир шесть раз, последний – в сезоне-2018/2019. «Реал» является самым титулованным клубом в Лиге чемпионов.

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