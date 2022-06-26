Одноклубником Кокорина может стать действующий чемпион мира

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Фиорентину». Итальянский клуб готов подписать французского футболиста на замену Николе Миленковичу, которым интересуется мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, «Барселона» готова отпустить футболиста в аренду с опцией выкупа. Сообщается, что предложение «Фиорентины» для испанского клуба привлекательней, чем от «Лиона». «Фиорентина» может платить часть зарплаты Юмтити. В итальянской команде Самуэль может играть вместе с российским нападающим Александром Кокориным.

Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году. Спустя два года французский защитник в составе национальной сборной выиграл чемпионат мира.

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