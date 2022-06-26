Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Одноклубником Кокорина может стать действующий чемпион мира

Одноклубником Кокорина может стать действующий чемпион мира
Комментарии

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Фиорентину». Итальянский клуб готов подписать французского футболиста на замену Николе Миленковичу, которым интересуется мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, «Барселона» готова отпустить футболиста в аренду с опцией выкупа. Сообщается, что предложение «Фиорентины» для испанского клуба привлекательней, чем от «Лиона». «Фиорентина» может платить часть зарплаты Юмтити. В итальянской команде Самуэль может играть вместе с российским нападающим Александром Кокориным.

Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году. Спустя два года французский защитник в составе национальной сборной выиграл чемпионат мира.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Йович согласился на переход в «Фиорентину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022